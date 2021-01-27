شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت الابيض يطالب بتحقيق دولي واضح ومعمق حول منشأ كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت جين ساكي المتحدثة باسم البيت الابيض اليوم "الأربعاء" أن التحقيق الذي تجريه منظمة الصحة العالمية في الصين حول منشأ كوفيد-19 يجب أن يكون "واضحا ومعمقا".



وقالت المتحدثة عشية بدء تحقيق ميداني لخبراء منظمة الصحة "من الضروري المضي إلى جوهر الأمور لكشف كيفية ظهور الجائحة في الصين"، مؤكدة ان واشنطن "تدعم التحقيق الدولي الذي يجب ان يكون في رأينا واضحا ومعمقا".