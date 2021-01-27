شكرا لقرائتكم خبر إرهابي يسلم نفسه للسلطات الجزائرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أمس، بأن إرهابيا سلم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار أقصى جنوب البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إن الأمر يتعلق بالإرهابي المدعو «أبة» الذي التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012.

وأشارت إلى أنه جرى ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف كان بحوزة الإرهابي.