شكرا لقرائتكم تركيا عن المحادثات مع اليونان: إيجابية جدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو اليوم الأربعاء إن المحادثات الثنائية بين بلاده واليونان جرت في أجواء "إيجابية للغاية".

واستؤنفت المحادثات بين البلدين يوم الاثنين بعد انقطاع دام خمس سنوات، بهدف التوصل إلى حلول للنزاعات البحرية المستمرة منذ فترة طويلة.

كان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قال إن أثينا تدخل ما يسمى المحادثات الاستكشافية "بتفاؤل وأمل"، وهو التعليق نفسه الذي ردده وزير الخارجية التركي.

كما كانت قد عقدت أثينا وأنقرة 60 جولة من المحادثات بين عامي 2002 و2016، والتي قطعتاها دون إحراز تقدم في النزاع الذي ظل قائما طوال معظم القرن الماضي. واندلعت الأعمال العدائية من جديد العام الماضي عندما أرسلت أنقرة سفينة أبحاثا برفقة أسطول بحري.

وجهز الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي قائمة موسعة للعقوبات على تركيا. لكن أوغلو نفى أن تكون المحادثات مع اليونان مرتبطة بخطر اتخاذ إجراءات عقابية من بروكسل. وقال "لسنا دولة تخشى التهديدات بالعقوبات".