شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب في فبراير دعماً للفلسطينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة - (أ ف ب)

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة في الثامن من فبراير/شباط لدعم الشعب الفلسطيني في ظل تطورات المنطقة، بحسب ما أفاد مسؤول دبلوماسي رفيع.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي لفرانس برس: «تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري برئاسة مصر لتعزيز التضامن العربي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني». وأضاف زكي أن «الاجتماع يأتي بطلب من مصر والأردن وسيكون حضورياً بمقر الأمانة العامة للجامعة».

وأوضح أنه يهدف إلى «بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تستوجب موقفاً يحقق الحماية للأمن العربي ويعيد تأكيد الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية».