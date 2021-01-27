الانتخابات الفلسطينية.. «مراسيم» تعيد الأمل

حلمي موسى

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مراسيم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ووطنية على ثلاث مراحل، ولقي ذلك ترحيباً واسعاً من أغلب قوى العمل الوطني الفلسطيني ومن المحيطين العربي والدولي.

اعتبر البعض أن صدور المراسيم جعل العودة إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية أملاً قريب التحقيق، بعد أن عانت القضية والشعب الفلسطيني كثيراً، جراء استمرار الانقسام. غير أن آخرين يحذرون من أن إصدار المراسيم، في أفضل الأحوال، ليس أكثر من الخطوة الأولى في مسيرة ألف ميل نحو إعادة توحيد الحلبة الفلسطينية وتمكينها من مواجهة جملة المخاطر التي تواجهها على طريق تحقيق أهدافها في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة.

وبعيداً عن مواقف القوى السياسية التي وإن أجمعت، تقريباً، على الترحيب بالمراسيم، سادت الريبة الأوساط الشعبية. فليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الإعلان عن تفاهمات واتفاقات احتلت الانتخابات فيها موقعاً مركزياً. ومعروف أن حوارات داخلية فلسطينية جرت في أماكن مختلفة من العالم وفي داخل الوطن وعلى مدار أكثر من عقد من الزمان أنتجت اتفاقات لم تخرج عن كونها حبراً على ورق، وخصوصاً اتفاقي مكة العام 2007 والشاطئ العام 2017. وظل الانقسام سيد الموقف، ليس فقط بين برنامجين سياسيين رئيسيين، وإنما أيضاً على الأرض، بين سلطتين إحداهما في الضفة والأخرى في القطاع.

انتخابات قادت إلى الانقسام

غير أن ما يخلق غيظاً مكتوماً في نفوس بسطاء الفلسطينيين، خصوصاً في الأراضي المحتلة، أن الحديث عن المصالحة والانتخابات ووحدة الموقف كان في كل مرة يترك خلفه خيبة متزايدة. فإجراء انتخابات العام 2006 من دون توافق داخلي على طرق إدارة الاختلاف وضمان حقوق الأقليات وبناء المؤسسات واستقلالية السلطات، قاد عملياً إلى الانقسام والاقتتال الداخلي. ولم تفلح كل لقاءات الحوار التي جرت في الكثير من المواضع والمناسبات في تقريب الرؤى والاتفاق على برنامج سياسي وطني تجمع حوله القوى كافة سلماً أو حرباً. ومن المؤكد أن تجربة الحكم اللاحقة لم تنتج نوعاً من المراجعة الموضوعية لأسباب ما جرى، ما قاد إلى تفاقم الاستقطاب الداخلي وتنوع مظاهره. ويؤمن كثيرون أنه إذا جرت الانتخابات من دون توافق داخلي فعلي على إدارة الاختلاف وتغليب المصلحة العامة، فإن النتيجة لن تختلف كثيراً عن الانتخابات الماضية، ليس لجهة إحجام القوى، وإنما لتكريسها الانقسام.

ويبدو أن هناك نوعاً من التوافق بين القوى الفلسطينية على ضرورة إجراء الانتخابات، جراء الإيمان بالحاجة لتجديد شرعية السلطة الفلسطينية، بعد مرور عقد ونصف العقد تقريباً على آخر انتخابات جرت العام 2006. إذ إن السلطة المنقسمة في الضفة والقطاع تعيش في مأزق واضح سياسي واقتصادي وتحتاج بين وقت وآخر لإعلان رغبتها باستعادة الوحدة، ولا تريد تحمل ذنب استمرار الانقسام. ويعتقد آخرون أن الدافع لإعلان مواعيد الانتخابات يتصل بضغوط عربية ودولية تريد إخراج العربة الفلسطينية الرسمية من مستنقع الجمود القائم.

ولا يمكن فهم قوة هذا الدافع من دون مراجعة سريعة لدور العديد من القوى التي حاولت إصلاح الوضع الفلسطيني، بدءاً بمصر وانتهاء بروسيا مروراً بالسعودية والأردن ولبنان وتركيا. وكما سلف، كانت محصلة تلك الحوارات العديد من الاتفاقيات والتفاهمات التي كان يتم نقضها والاختلاف حولها في أقرب فرصة. وفي ظل التعنت الأمريكي في عهد الرئيس ترامب، والسياسات الاستيطانية المتزايدة، جرت الدعوة لمؤتمر الأمناء العامين للفصائل.

بانتظار اجتماع القاهرة

في كل حال، يعتمد إجراء الانتخابات، من الناحية الداخلية، على نتائج مؤتمر الأمناء العامين للفصائل المقرر انعقاده في القاهرة مطلع شهر فبراير. وحسب كل الإشارات والمعلومات فإن غاية هذا اللقاء هي تسهيل إجراء الانتخابات والسعي لإنجاحها عبر الاتفاق على ميثاق شرف لاحترام نتائج الانتخابات. وهناك اعتراضات «دستورية» وقانونية على المراسيم التي أصدرها الرئيس عباس. ولا يقل أهمية عن ذلك أن إحدى غايات حوار القاهرة، وفق جهات مختلفة، محاولة «وضع برنامج وطني سياسي لتعزيز الشراكة السياسية».

وفضلاً عن ذلك، ثمة جانب غير مفهوم حتى الآن في الانتخابات التي يمكن أن تجرى، وهو يتصل بطبيعة الانتخابات، وهل هي استمرار لمنطق الحكم الذاتي واتفاقية أوسلو أم هي خطوة تأسيسية ضرورية للدولة الفلسطينية المستقلة؟ ويدور سجال في أوساط القوى الفلسطينية حول هذه المسألة، بعد أن حاولت مراسيم إجراء الانتخابات التلميح إلى هذا وذاك.

وهذا يقود إلى عرض ما يعتبر عقبات حقيقية أمام إجراء الانتخابات فعلياً. وأهم هذه العقبات موقف إسرائيل الذي اضطر في الانتخابات السابقة للقبول بالضغوط الأمريكية والتنازل عن شرط قبول المرشحين باتفاقيات أوسلو. ويصعب حالياً تخيل قبولها بإجراء الانتخابات في ظل احتمال السجال المتصاعد مع إدارة بايدن الديمقراطية. ونظراً لإيمان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، بأهمية الإبقاء على الانقسام الداخلي الفلسطيني وتخليده لمصلحة الدولة العبرية فإنه سيعمد إلى وضع اشتراطات كبيرة للحيلولة دون إجرائها.

عموماً إذا جرت الانتخابات التشريعية في موعدها المقرر، فإن نتائجها سوف تنعكس سلباً أو إيجاباً على إجراء الانتخابات الرئاسية. أما انتخابات المجلس الوطني فهي غالباً ستتم وفق تفاهمات ومحاصصة بسبب عدم توفر مناخات لإجرائها في مناطق اللجوء الفلسطينية وخصوصاً في الأردن ولبنان وسوريا.

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