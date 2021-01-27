بايدن مع روسيا والصين.. علاقات جديدة

إعداد: بنيمين زرزور

عكست ردود الأفعال العالمية يوم تنصيب جو بادين رئيساً للولايات المتحدة، بعد مخاض من القلق والاضطرابات وأعمال العنف، ارتياحاً مبرراً لتغيير إدارة ترامب، نظراً لما خلّفته سياساته على مدى أربع سنوات، من إرباكات على المسرح العالمي تضررت منها مصالح حلفاء أمريكا قبل غيرهم، حتى بات الجميع بانتظار التغيير أياً كانت نتائجه.

على الرغم من أن أجندة الرئيس الجديد على المستوى الداخلي مثقلة بما يكفي لتستهلك جل وقته، فإن تركيز العالم ينصب على أجندة العلاقات الخارجية الأمريكية، خاصة محوري العلاقات مع روسيا والصين. صحيح أن الولايات المتحدة تديرها مؤسسات، ما يعني أن قراءة أفكار الرئيس لاستنتاج ورسم خرائط العلاقات الخارجية مستقبلاً، قد لا يكفي لفك ألغاز تلك العلاقات، إلا أن الخطوط العريضة للسياسة الخارجية، وما يصدر عن المؤسسات ذات الصلة أو القائمين عليها في مناسبات مختلفة، يتيح للمراقبين استشراف آفاق السياسة الخارجية الأمريكية على المدى القريب على الأقل.

فعلى صعيد العلاقات مع موسكو يستذكر العالم ردة فعل الروس التي سادها شعور بالارتياح، وربما الفرح، ليلة فوز الرئيس الأسبق دونالد ترامب في انتخابات عام 2016، وسط تقارير زعمت حينها أن لروسيا دوراً في ترجيح كفة فوزه في الانتخابات.

ولم تشهد العلاقات بين البلدين في عهد ترامب تطورات مهمة في أي من الاتجاهين، على الرغم من ضم روسيا للقرم والتوترات التي حصلت في شرق أوكرانيا، والتباين في موقفي البلدين مما جري في بيلاروسيا، وما جرى في القوقاز.

المواجهة

ولا يزال الموقف الروسي مع تولي بايدن منصبه، يتصف بالترقب وانتظار الآتي. وقد عبر الرئيس بوتين عن ذلك بعد فوز بايدن في انتخابات 2020 بقوله: «لن تكون علاقاتنا مع واشنطن أسوأ مما هي عليه حالياً». والحقيقة أن موسكو لا تعوّل كثيراً على الإدارة الأمريكية الجديدة. وفي إطار توقعاته لطبيعة العلاقة في المستقبل، قال اليكسى بوشكوف، عضو مجلس الاتحاد الروسي، المتهم بميوله للغرب، إنه لا مفر لواشنطن من المواجهة مع روسيا والصين، إن لم يكن باعتبار كل منهما خصماً لها، فسيكون لاعتبارات تفرضها طبيعة المنافسة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً علــى المســـرح العالمـــي.

وقد يقول قائل إن التحالف ضد روسيا قائم أصلاً في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لكن شكل التحالفات الجديدة سيأخذ بعين الاعتبار المواجهة مع الصين التي أعلن زعيمها صراحة أن علاقات بلاده مع روسيا في أعلى مستوياتها، ما يفرض على واشنطن والغرب توفير مستلزمات توسيع نفوذها في دول وسط آسيا وجنوب القوقاز وشرق أوروبا الملامسة لحدود حلفائها في أوروبا، والتي تشكل الفاصل الطبيعي في المواجهة مع روسيا والصين.

وظهرت بوادر هذا التوجه لدى إدارة بايدن في التغيير الذي أجراه في مجلس الأمن القومي الأمريكي، حيث أنشأ إدارة مخصصة لمتابعة الشؤون الروسية برئاسة أندريا تايلور، التي شغلت منصب رئيس دائرة آسيا الوسطى في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وهذا يوسع ميدان المواجهة ويشتت الجهود الروسية بين جبهتي المواجهة الأوروبية والآسيوية.

وهناك مؤشر آخر يمكن من خلاله استشراف توجهات إدارة بايدن، وهو تكليف جاك سالفان بمنصب مستشار بايدن للأمن القومي، ومعلوم أن سالفان من أنصار تمديد اتفاق تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت). وقد استمع بايدن لآراء عدد من الخبراء حول تأجيل التسخين في المواجهة مع روسيا، ومنهم جوشا خومينسكى، مدير مركز «مايك روجرز» الدولي للمعلومات الذي نصح بايدن بإعادة النظر في العلاقات مع موسكو، وتفريغ شحنات التوتر والبحث في رؤى جديدة لتطوير تلك العلاقات، بما يضمن تحييدها على الساحة العالمية أو تأييدها إن أمكن، خاصة في القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل الحرب على الإرهاب، وضبط انتشار الأسلحة النووية، ومحاولة ضم بكين إلى اتفاقية تدمير الصواريخ البعيدة والمتوسطة المدى.

الصين.. مخاوف

وإذا كانت المواجهة بين موسكو وواشنطن قديمة وتأخذ في الغالب طابعاً سياسياً وعسكرياً بسبب التنازع على السيطرة على العالم، فإن المواجهة المستجدة مع الصين نشأت عن تحوّل الصين من «تنين خرافي» إلى تنين حقيقي، يكاد يبتلع نصف دول العالم الفقيرة عبر سياسة توسع ممنهجة يتم تنفيذها بهدوء، بأسلحة مبتكرة قوامها التقنية والتمويل.

وترث إدارة بايدن علاقات مع الصين مختلفة كلياً عما ورثته إدارات سابقة. وربما يشكل تحديد طريقة التعامل مع هذا الإرث، التحدي الرئيسي للسياسة الخارجية الأمريكية في ظل الإدارة الجديدة. فقد زادت إدارة ترامب من تعقيدات الملف الخاص بالعلاقة بين الجانبين، وسط عناد صيني وإصرار على تثبيت حضور بكين على الساحة العالمية، وعدم التراجع عما تعتبره إنجازات حققتها على هذا الصعيد منذ إطلاق خطة «الحزام والطريق» عام 2013.

والحقيقة أن مخاوف الولايات المتحدة من التغول الاقتصادي الصيني، لها ما يبررها، بعد أن تجاوز العجز في الميزان التجاري بين البلدين 300 مليار دولار، وأصبحت شركات التقنية الصينية تهدد نظيراتها الأمريكية في عقر دارها، في زمن صار فيه الاقتصاد الرقمي محور تركيز الدول ومعين قوتها. ولعل هذا ما يفسر الحصار الذي سارعت إدارة الرئيس ترامب لفرضه على شركة «هواوي» وتقنياتها المتطورة في مجال شبكات الجيل الخامس (جي 5) من خلال تحريض ما استطاعت تحريضه من حلفاء أمريكا لمقاطعة الشركة.

وجاءت جائحة كورونا لتلزم الإدارة باستكمال الفصل بين الاقتصاد الأمريكي والصيني، من خلال جملة من القيود في قطاعات التقنية والتجارة والاستثمار والتمويل والسفر. وكان رد الفعل الصيني إيجابياً جداً وقوياً، حيث ضاعفت بكين ثلاث مرات مقومات الاعتماد الذاتي في التكنولوجيا وأعاقت الجهود الأمريكية لعزلها من خلال إبرام صفقات تجارية واستثمارية جديدة مع جيرانها، ومع أوروبا.

ويبدو أن إدارة بايدن التي تعي هذه القضايا جيداً، مضطرة لإجراء تعديلات في إطار الإقرار بأن المنافسة مع الصين ليست مجرد منافسة أولية على النفوذ، ولكن بين أنظمة ورؤى اقتصادية وسياسية مختلفة حول النظام العالمي ككل. لقد أكدت الإدارة الجديدة أنها ستواصل التعاون مع الحلفاء في المنظمات الدولية، وهذا يخفي في ما يُخفيه، تحجيماً للدور الصيني الذي تصاعد العام الماضي بشكل خاص، من خلال اتفاقيتين رئيسيتين: واحدة مع الاتحاد الأوروبي، والأخرى مع 14 دولة آسيوية نصفها من حلفاء أمريكا التقليديين.

وفي حال كان التحالف الروسي الصيني موجهاً بشكل أساسي ضد الأمريكيين، وهو المرجح على الرغم من أنه ليس معلناً، فلن تجد إدارة بايدن بُداً من تغيير سلم أولوياتها حتى على حساب أجندة السياسة الداخلية، قبل أن يفوتها قطار المنافسة العالمي.