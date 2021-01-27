شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: على الولايات المتحدة أن «تقود الرد العالمي» على أزمة المناخ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء، أن على الولايات المتحدة أن «تقود الرد العالمي» على أزمة المناخ قبل توقيعه قرارات ترمي إلى مكافحة الاحتباس الحراري.

وقال بايدن: «كما أننا بحاجة إلى رد وطني لمكافحة كوفيد-19، نحتاج بصورة طارئة لرد وطني موحد لأزمة المناخ لأنه بالفعل هناك أزمة مناخ».

وأضاف بايدن: سنستثمر 90 مليار دولار في مجال الطاقة النظيفة وبرامجنا ليست أحلاماً؛ بل تحركات ملموسة.