برلماني حليف لحركة النهضة يعتدي على عبير موسى تحت قبة البرلمان التونسي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

اعتداء رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف، الحليف لحركة النهضة، ذراع الإخوان في تونس، على النائبة عبير موسي، داخل البرلمان التونسي، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

ويظهر في الفيديو أن مخلوف، انتشل هاتف عبير موسي، ووجه لها عددًا من الإهانات والانتقادات، فيما طالبته النائبة بإعادة الهاتف وسط تجمهر عدد من النواب.

ويأتي هذا الاعتداء، في أعقاب ما أعلنته النائبة التونسية بدخولها في اعتصام مفتوح داخل مقر البرلمان، لإسقاط حكومة هشام المشيشي وإجبار الغنوشي على الاستقالة من رئاسة البرلمان.

وتتهم عبير موسي، تنظيم الإخوان بالسعي لإشعال حرب أهلية في تونس.