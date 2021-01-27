أملاك الآخرين
عمد الحوثيون للترويج عن بيع مواقع وعقارات وأملاك نهبوها، وبالأسعار التي يفرضونها دون أي مفاوضات وخلال فترة معينة يتم البيع، وتسلم المبالغ للمشرفين الذين يشرفون على عمليات البيع مباشرة.
وقد بين المصدر أن الحوثيين عرضوا هذه الممتلكات للبيع دون وجود وثائق تثبت ملكيتها لهم، وقد سبق أن قاموا بإتلاف كل الوثائق السابقة لأصحابها الفعليين، وهو الأمر الذي يجعل المشترين أمام حرج كبير من انتقام الحوثيين وشرائها دون أوراق ثبوتية، خاصة مع معرفتهم بأنها أملاك لأشخاص آخرين.
رجال الأعمال
في حديث خاص، أكد رجل الأعمال (ع. ص) أن هناك قياديا حوثيا قام بالتواصل معه بشكل مباشرة وعرض أحد المواقع في صنعاء للبيع بمبلغ معين يفوق سعر القطعة بأضعاف كبيرة، قائلا: رغم عدم رغبتي في العقار وطلبي فرصة للتفكير، قال لي: «لديك يوم واحد فقط، لتجهيز المبلغ، وإذا لم يتم ذلك فعليك تحمل المسؤولية، ولذا فإنني مضطر لشراء الأرض خشية على أولادي الموجودين هناك، وسوف يتم تسليمه نقديا حسب طلبه، رغم علمي ويقيني ومعرفتي السابقة بأن الأرض هي ملك لأحد الأشخاص المعروفين، وقد نهبت منه قهرا وبالقوة، وليس أمامي أي خيارات غير الموافقة»، وأضاف أن رجال الأعمال هم أشد الناس للمساعدة لتخليصهم من الحوثيين، لأنهم دائما مجبرين على الشراء وبالمبالغ المفروضة، ودائما إذا أراد الحوثيون تسيير شيء لمصالحهم يتعمدون فرضه وتنفيذه بالقوة.
أسباب بيع الحوثيين العقارات المنهوبة
خوفهم من قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية
خشية أن يطالب المواطنون بأملاكهم
ما سبب رضا التجار عن الشراء من الحوثي
خوفا على عائلاتهم من التهديد الحوثي
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثيون يبيعون أملاكا منهوبة على أصحابها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.