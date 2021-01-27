رصد انتشار سلالات «كورونا» المتحورة حول العالم

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، أن عدد الدول والمناطق التي انتشرت فيها السلالة البريطانية المتحورة من فيروس كورونا ارتفع إلى 70 في 25 يناير، أي بزيادة 10 دول منذ 12 يناير.

كذلك، تواصل السلالة الجنوب أفريقية المتحورة والأسرع انتقالاً، تفشيها، وباتت منتشرة في 31 بلداً ومنطقة بزيادة 8 دول، وفق ما أفادت المنظمة في عرضها الوبائي الأسبوعي.

أما السلالة البرازيلية المتحورة للفيروس، فرصدت في 6 دول جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 8 دول. وتجري دراسات في كل أنحاء العالم لتحديد أسباب، كون السلالة البريطانية أشد عدوى، لكنّ غموضاً لا يزال يلف مدى خطورتها.

وفي 22 يناير، أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن السلالة البريطانية تبدو أنها أكثر فتكاً. لكن علماء لاحظوا محدودية المعطيات التي تفيد أنها أكثر فتكاً بنسبة تراوح بين ثلاثين وأربعين بالمئة من الفيروس الأصيل.

يأتي ذلك فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، تسجيلها حوالي 96 ألف وفاة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا في العالم خلال الأسبوع الماضي، ما يمثل مستوى قياسياً لهذا المؤشر.

وأظهر إحصاء لـ«رويترز»، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً تجاوزت 100 مليون أمس.

وأفادت منظمة الصحة العالمية، في تقرير أسبوعي جديد نشرته على موقعها، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العالم خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير بواقع 4104947. وأشارت المنظمة إلى أن هذه الزيادة أقل بنسبة 15% من الحصيلة الأسبوعية السابقة التي بلغت 4725029 حالة.

وتعتبر منطقة الأميركتين الشمالية والجنوبية الأولى من حيث عدد الإصابات الجديدة، حيث سجلت فيها 2127479 حالة، لتأتي بعدها أوروبا بـ1382460 حالة.

وتم تسجيل أكبر عدد للإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، حيث جرى رصد أكثر من 1.25 مليون حالة، لتأتي بعدها البرازيل بحوالي 360 ألف حالة، وتحتل بريطانيا المرتبة الثالثة بأكثر من 260 ألف حالة.

وذكرت المنظمة أن الحصيلة العامة للوفيات جراء الفيروس في العالم، ارتفعت من 18 إلى 24 يناير، بواقع 95991 حالة، لتصل إلى مستوى 2112759. وأوضحت المنظمة، أن هذه الزيادة أكثر بنسبة 1 %، مقارنة مع الحصيلة الأسبوعية السابقة التي بلغت 93882 حالة.

وتم رصد 45349 وفاة جديدة في منطقة الأميركتين الشمالية والجنوبية، و38349 حالة في أوروبا.

وتُعد الولايات المتحدة الأولى في العالم من حيث عدد الوفيات الجديدة بـ21583 حالة، لتأتي بعدها بريطانيا بـ8739 وفاة، وتحتل المكسيك الموقع الثالث بـ8592 حالة.