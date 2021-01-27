«حزب الله» يستغل مأساة السوريين

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

بدأت ميليشيات «حزب الله» الإرهابية استغلال الوضع الاقتصادي والأوضاع المادية الصعبة بمحافظة دير الزور على ما يبدو، مستغلةً الشباب المحتاجين للزج بهم في صفوفه للقتال.

وأفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، بأن ميليشيات «حزب الله» افتتحت باب الانتساب لصفوفها في حي هرابش بدير الزور.

وأعلن الحزب منح راتب شهري للمنتسب قدره 150 دولاراً، ما جعل المقر يشهد إقبالاً للشبان بسبب ارتفاع قيمة الأموال الممنوحة مقارنة بالرواتب التي يتقاضاها عناصر الجيش.

وبحسب المعلومات، لم تقتصر ممارسات الميليشيات على سوريا، بل باتت تتبع نفس الإجراءات في لبنان منذ فترة، حيث أشارت مصادر إلى أن «حزب الله» بدأ ينشر إعلانات تدعو للانخراط في صفوفه، وذلك للشح الكبير بالعناصر البشرية في صفوفه.

وسلط تقرير المرصد الضوء على ميليشيات محلية جديدة تابعة للحرس الثوري الإيراني في الميادين، بدأت عملها منذ قرابة الأربعة أشهر، حيث عمد عنصر من قوات «الدفاع الوطني» إلى تشكيل ميليشيات محلية تابعة لـ«الحرس الثوري الإيراني»، تحت مسمى لواء «السيدة زينب»، وذلك بعد تلقيه دعماً مالياً وعسكرياً من قيادة الحرس الثوري.