اجتماع طارئ لـ«الوزاري العربي» 8 فبراير

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وام)

تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري يوم 8 فبراير المقبل، لتعزيز التضامن العربي ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني برئاسة مصر، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للمجلس.

وقال حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية في تصريح له أمس، إن الاجتماع يأتي بطلب من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وسيكون حضورياً بمقر الأمانة العامة للجامعة. وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى بلورة موقف عربي جامع تجاه التطورات التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب موقفاً يحقق الحماية للأمن العربي، ويخدم المصالح العربية المشتركة، ويعزز التضامن والعمل العربي المشترك، ويعيد التأكيد على الثوابت المتعلقة بالقضية الفلسطينية.