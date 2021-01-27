لمعرفة منشأ “كورونا” … البيت الأبيض يطالب بتحقيق دولي “واضح ومعمق”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 27 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 27 - يناير - 2021 9:22 مساءً

بعد مرور أكثر من عام على ظهور أول إصابة بفيروس كورونا حول العالم في مدينة ووهان الصينية، لا تزال منظمة الصحة العالمية تبحث عن منشأ هذا الوباء، وفي هذا الإطار أعلنت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، يوم الأربعاء، أن التحقيق الذي تجريه منظمة الصحة العالمية في الصين حول منشأ فيروس كورونا يجب أن يكون ”واضحا ومعمقا“.

وقالت المتحدثة عشية بدء تحقيق ميداني لخبراء منظمة الصحة: إنه ”من الضروري المضي إلى جوهر الأمور لكشف كيفية ظهور الجائحة في الصين“، مؤكدة أن واشنطن ”تدعم التحقيق الدولي الذي يجب أن يكون في رأينا واضحا ومعمقا“.