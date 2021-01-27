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دولة الإمارات تقدّم 86770 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن دولة الإمارات تقدّم 86770 جرعة جديدة من لقاح فيروس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 86,770 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 2,764,445 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 27.95 جرعة لكل 100 شخص.

 

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد 19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد 19

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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