دبي تجري تعديلات على بروتوكولات السفر

محمد الفلاح - الأربعاء 27 يناير 2021

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم عن إدخال بعض التعديلات على البروتوكولات الوقائية المتبعة مع المسافرين وتحديداً للقادمين إلى دبي عبر مختلف منافذ الإمارة، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الأحد المقبل 31 يناير 2021، وذلك في إطار حرص اللجنة على حماية المسافرين وإعطاء بدائل تُسهل عليهم رحلة السفر من دون الإخلال بالتدابير الوقائية الأساسية اللازمة لضمان الصحة والسلامة للجميع في مختلف الأوقات.



وشملت التعديلات بعض الإجراءات الجديدة التي تتعلق بقدوم المقيمين ومواطني دول الخليج والسياح عبر المنافذ المختلفة للإمارة من حيث إلزامهم بعمل فحص مسبق قبل القدوم إلى دبي بغض النظر عن وجهة القدوم، بالإضافة إلى وجوب عمل فحص آخر في مطارات دبي للقادمين من دول محددة وفق الوضع الوبائي في هذه الدول، في حين يتم الإبقاء على البروتوكول الحالي بخصوص القادمين المواطنين بإعفائهم من الفحص المسبق شريطة إخضاعهم لفحص كوفيد – 19 عند الوصول إلى مطارات دبي وذلك بغض النظر عن الوجهة القادمين منها.

كما قررت اللجنة تقليص صلاحية الفحص المخبري لكوفيد – 19 (PCR) إلى 72 ساعة بدلاً من 96 ساعة.

ووجهت اللجنة مؤسسة مطارات دبي بالتنسيق مع الجهات المعنية في توفير الفحص السريع Rapid PCR أو Rapid Ag في مطارات دبي دعماً منها في تسهيل إجراءات السفر للمغادرين إلى الدول التي تتطلب هذا النوع من الفحص المسبق، وذلك وفقاً للأطر الزمنية المحددة.

وأوضحت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي أن اعتماد هذه الإجراءات يأتي في إطار عمليات التحديث المستمرة للبروتوكولات الوقائية والإجراءات الاحترازية المُتبعة في دبي ودولة الإمارات عموماً، في ضوء نتائج الرصد المستمر لمستجدات الأوضاع محلياً وإقليمياً وعالمياً فيما يتعلق بفيروس كورونا المُستجد، والتأقلم مع الواقع الجديد وضمان عودة الأنشطة إلى طبيعتها تدريجياً في مختلف القطاعات الحيوية لاسيما قطاع السفر الذي يشكل أحد أهم القطاعات التي تتمحور حولها حياة الإنسان، لاسيما وأن دبي تعد من حلقات الوصل الأساسية لحركة السفر وكذلك التبادل التجاري بين شرق العالم وغربه.