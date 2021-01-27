شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحقق في وصول ظرف بداخلة مادة مشبوهة إلى قصر الرئاسة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مصدر برئاسة الجمهورية في تونس وصول ظرف مشبوه إلى القصر الرئاسي بقرطاج، مبينا أن الظرف كان خاليا من أية وثيقة، ويحتوي في المقابل على مادة مشبوهة.

وأضاف المصدر في تصريح ل (وات) مساء اليوم الاربعاء، أن رئيس الجمهورية لم يتلق هذا الظرف، بل قام بفتحه أحد الأعوان بالقصر الرئاسي، وهو في حالة صحية جيدة.

كما أفاد بأنه تم عرض المادة المشبوهة الموجودة بالظرف على التحليل للكشف عن نوعيتها، كما تم فتح بحث حول مصدر هذا الظرف.