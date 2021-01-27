بلينكن بيومه الأول بالخارجية.. تعهدات بدعم حلفاء أمريكا والتصدي لإيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ أنتوني بلينكن أول يوم عمل له بوزارة الخارجية الأمريكية، على وعد بإصلاح العلاقات مع الشركاء وإظهار أن أمريكا قادرة على القيادة.

وكان في استقباله، الأربعاء، حشد من الموظفين في رواق الوزارة وخارجه، يصفقون بأيديهم لتحيته في ظل القيود التي تفرضها التدابير الاحترازية لفيروس كورونا.



وكان بلينكن المسؤول الثاني في الوزارة خلال حكم الرئيس الأسبق باراك أوباما.

قال بلينكن "نحن الآن تحت أنظار العالم. يريدون أن يعرفوا إن كان بإمكاننا تطبيب جراح أمتنا، يريدون أن يروا ما إذا كنا سنقود باستخدام قدرتنا على الإلهام... وما إذا كنا سنعطي قيمة إضافية للدبلوماسية مع حلفائنا وشركائنا لمواجهة التحديات الكبرى في هذا العصر".

وتحدث عن قائمة التحديات وأشار إلى جائحة كورونا، وتغير المناخ، والاقتصاد العالمي، والتهديدات التي تواجها الديمقراطيات، والنضال لتحقيق العدالة بين مختلف الأعراق، والمخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار العالمي التي يثيرها منافسون وخصوم.



ولم يرد على سؤال أحد الصحفيين عن المنطقة الذي سيعطيها الأولوية القصوى في العالم.

جبهة موحدة مع الحلفاء

وقال بلينكن إنه يتعين على وزارة الخارجية العمل على تشكيل جبهة موحدة مع حلفائها للتصدي للتحديات.

وأضاف "أعرف أن وزارة الخارجية التى أدخلها اليوم ليست نفس الوزارة التى تركتها قبل أربع سنوات". ومضى قائلا "تغيرت أشياء كثيرة. تغير العالم. وتغيرت الإدارة... العالم يراقبنا الآن عن كثب ويريدون أن يعرفوا ما إذا كنا نستطيع تطبيب جراح أمتنا".

وصادق مجلس الشيوخ على تعيين بلينكن، وهو دبلوماسى مخضرم مقرب من الرئيس جو بايدن، أمس الثلاثاء.

ووعد الوزير الجديد بالعمل على أساس التعاون بين الحزبين في صياغة السياسات الأمريكية.

وفي مكالمة هاتفيه مع نظيره البريطاني دومينيك راب، لبحث ملفات التعاون المشتركة.





وأكد الجانبان خلال الاتصال الهاتفي، ضرورة التصدي لسلوك إيران المزعزع للاستقرار.

ويرى وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أن امتلاك إيران سلاحًا نوويًا من شأنه تسهيل دعمها لوكلائها وزعزعة استقرار المنطقة.

مكالمات هاتفية

أجرى وزير الخارجية الأمريكي الجديد، أنتوني بلينكن، محادثات هاتفية مع نظراءه من كندا والمكسيك، واليابان وكورويا الجنوبية تناولت العلاقات الثنائية.

وكتب بلينكن في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "لقد أجريت حديثا رائعا بعد ظهر اليوم مع وزير الخارجية المكسيكي حول الحاجة إلى استمرار التعاون بين الولايات المتحدة والمكسيك.. نحن نقدر علاقتنا مع المكسيك ونلتزم بالعلاقة الثنائية التي تعود إلى ما يقرب من 200 عام".

وفي وقت سابق، قال بلينكن في تغريدة أخرى إنه أجرى محادثة مع نظيره الكندي، مارك غارنو، وكتب: "لقد استمتعت بالتحدث مع وزير الخارجية الكندي اليوم. كندا هي واحدة من أقرب حلفائنا، وأنا أتطلع إلى العمل في شراكة لتعزيز مصالحنا المشتركة ومواجهة تحدياتنا المشتركة".

كما نشر تغريدة عن محادثة أجراها مع نظيره الياباني، وأكد أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان هو حجر الزاوية للسلام والأمن والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.



كما تحدث الوزير إلى نظيره الكوري الجنوبي، وأكدا الوزيران على أهمية التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.