تداعيات "الطرد المسموم".. فحص طبي دقيق لمعاوني رئيس تونس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خضع عدد من أعوان الرئيس التونسي قيس سعيد، الأربعاء، لفحوصات طبية دقيقة بعد تلقيهم الطرد المسموم الذي كان يستهدف الرئيس.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365" إن "فريقا طبيًا من المستشفى العسكري التونسي يشرف على عملية التحاليل الطبية لكل من الحرس الشخصي لقيس سعيد، ومديرة ديوانه نادية عكاشة، بعد اعتلال الحالة الصحية لأحد أعوان الرئيس".

وأضافت أن "الرئيس التونسي سيتوجه للتونسيين في الأيام المقبلة بكلمة ستكشف ملابسات عملية تسميمه".

وأشارت المصادر إلى أن "فريقا خاصا انطلق في التحقيق في تفاصيل العملية".

وتعرض الرئيس التونسي قيس سعيد، لمحاولة اغتيال بـ"طرد سام" بعد تصريحات ضد حركة النهضة الإخوانية.

وأكدت مصادر من رئاسة الجمهورية التونسية، لـ"الخليج 365"، الأربعاء، أن "طردا يحمل مواد سامة وصل إلى الرئاسة لتعلن صفحة رئيس الجمهورية قيس سعيد تعرض الرئيس لمحاولة تسميم أو اغتيال عن طريق مادة الريسين القاتلة".

وأضافت المصادر أن "هذا الطرد جاء منذ يومين أي عقب خطاب الرئيس الذي وجّه فيه اتهامات إلى حركة النهضة بأنها تقف وراء الأزمة العامة التي تعيشها تونس منذ 10 سنوات".

وتشهد الساحة التونسية حربا باردة تديرها التصريحات، بعد اتهام سعيد للحركة الإخوانية بوقوفها وراء إدارة ما سماه بـ"الغرف المغلقة" التي تتحكم في الساحة السياسية والعامة في تونس.