 أنباء عن محاولة تسميم قيس سعيد من خلال طرد مشبوه.. تفاصيل 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

قال مصدر بالرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، إن الرئاسة تلقت ظرفا مشبوها يحتوي على مسحوق، وإن تحقيقا يجري في الواقعة.



وأضاف المصدر الذي نقلت عنه ”رويترز“ أن الرئيس قيس سعيد بخير، ولم يفتح أي ظرف.

وأكّد مصدر خاص من الرئاسة وفقا لـ“إرم نيوز“ وصول طرد مشبوه إلى القصر الرئاسي في قرطاج.

وأوضح المصدر أنّه يجري التثبت من محتوى الطرد، مؤكدا أنّ رئيس الجمهورية بصحة جيدة ولم يصب بأي أذى، مشيرا إلى أنّ كل ما في الأمر أن الظرف كان يحتوي فقط على مادة مشبوهة، وتم عرض هذه المادة على التحليل للكشف عن نوعيتها، كما تم فتح تحقيق حول مصدره.

وترددت أنباء عن محاولة تسميم قيس من خلال طرد مشبوه لا يُعرف مصدره ولا نوعية المادة التي يحتويها، ما أثار مخاوف لدى الرأي العام من تطور حالة التوتر على الساحة السياسية إلى هذه الدرجة.

ونشر نوفل سعيد، شقيق الرئيس التونسي، تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ أكّد فيها أن شقيقه بصحة جيدة.