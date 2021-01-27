شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الإمارات تقدّم 86770 جرعة جديدة من لقاح فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية عن تقديم 86,770 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 2,764,445 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 27.95 جرعة لكل 100 شخص.



يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد 19 وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم التي ستساعد على تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد 19