مدينة موسكو تواصل تخفيف القيود المفروضة منذ أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

واصلت مدينة موسكو تخفيف القيود المفروضة منذ أشهر، للحد من انتشار وباء "كوفيد-19"، مستندة إلى تراجع عدد الإصابات رغم عدم فرض إغلاق.



وأعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية سيرجي سوبيانين أن "الوباء يتراجع، وفي هذه الظروف واجبنا أن نخلق الشروط لإنهاض الاقتصاد".

وستتمكن المطاعم والنوادي الليلية من البقاء مفتوحة مجددا بعد الساعة 23,00، ولم يعد العمل عن بعد لنحو 30% من الموظفين إلزاميا.

وقال رئيس بلدية موسكو، الأربعاء، إن الوضع الوبائي مستمر في "التحسن" في هذه المدينة التي تضم 12 مليون نسمة.

وأشار إلى أن "أكثر من 50% من الأسرة في وحدات كوفيد فارغة، وهو أمر غير مسبوق منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي".

في موسكو أحصيت 2317 إصابة جديدة الثلاثاء، مقابل 5572 تماثلوا إلى الشفاء.

ورغم الموجة الثانية من الوباء منذ الخريف، لم تفرض السلطات الروسية إغلاقا عاما لحماية اقتصادها الهش أساسا.

ويراهن الكرملين على حملة التلقيح الشاملة الجارية حاليا للسيطرة على الوباء. وتم بدء استخدام لقاح في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أن يليه اثنان آخران في الأسابيع المقبلة.

حسب الأرقام الرسمية التي تنشر يوميا، فإن البلاد سجلت، الثلاثاء، منذ بدء انتشار الوباء ثلاثة ملايين و756 ألفا و931 إصابة بينها 70482 وفاة.

وفي ديسمبر، أقرت وكالة الإحصاء والحكومة بعدد وفيات أعلى بمعدل 3 مرات، مستندة إلى تحديد أوسع للضحايا.