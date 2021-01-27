شكرا لقرائتكم خبر 5 آلاف حقيبة مدرسية سعودية لطلاب مأرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، مشروع توزيع الحقيبة المدرسية لطلاب المدارس في محافظة مأرب.

ويستهدف المشروع توزيع 5085 حقيبة ومستلزماتها المدرسية في مديريات حريب والجوبة وصرواح. وأشاد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبدالعزيز الباكري بهذه اللفتة الإنسانية من المملكة ممثلة بالمركز، مثمنا دعم المركز لقطاع التعليم في مختلف مديريات المحافظة الذي من شأنه الإسهام في تمكين وتعزيز التعليم لدى الطلاب والطالبات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن.

وعبرت منفذ الوديعة الحدودي 16 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 24 حتى 27 يناير الجاري، تحمل على متنها 48,500 كرتون من التمور تزن 384 طنا تستهدف مناطق (المهرة، حضرموت، تعز، مأرب، شبوة)، فيما واصل الفريق الطبي التطوعي للمركز حملته الطبية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مستشفى هيا اليحيا التخصصي لطب العيون في مدينة المكلا، بإجراء 248 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض وتوزيع 257 نظارة طبية، إضافة إلى الكشف على 1061 حالة.