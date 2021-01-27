القاهرة تستقبل أول طائرة كويتية منذ تعليق الرحلات

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ووصلت الطائرة وهي من طراز بوينج 777 برحلة رقم 543 قادمة من مطار الكويت الدولي، وغادرت من القاهرة برحلة رقم 544 متوجهة إلى الكويت وعلى متنها 250 من المصريين العاملين بالكويت بمختلف القطاعات والوزارات الكويتية من حاملي الإقامات بالكويت والذين علقوا بمصر بعد قضاء إجازاتهم بمصر بسبب تعليق الرحلات الجوية بين البلدين بسبب فيروس كورونا.وكانت الكويت وضعت مصر ضمن 31 دولة أعلنت في أغسطس الماضي تعليق الرحلات معها بسبب فيروس كورونا المستجد.
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