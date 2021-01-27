فلسطين ترحب بإعلان أمريكا إحياء العلاقات المقطوعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحب مسؤول فلسطيني أمس، بإعلان إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمها إحياء العلاقات المقطوعة مع السلطة الفلسطينية. وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، «إن إدارة بايدن قدمت مؤشرات جديدة على تبني سياسة مغايرة للإدارة الأمريكية السابقة». وأضاف «ما تلقيناه من مؤشرات تؤكد رفض إدارة بايدن الحلول الأحادية الجانب التي تعيق حل الدولتين والسعي إلى استئناف العلاقات مع فلسطين وعودة المساعدات المالية إليها». وأضاف «ما تلقيناه من مؤشرات تؤكد رفض إدارة بايدن الحلول الأحادية الجانب التي تعيق حل الدولتين والسعي إلى استئناف العلاقات مع فلسطين وعودة المساعدات المالية إليها». واعتبر أن ذلك «يزيد من مصداقية فريق بايدن وخطوة مهمة لاستعادة العلاقات الفلسطينية الأمريكية واستئناف عملية السلام على أساس حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية». وأكد أن «إشارات تلقتها القيادة الفلسطينية بشأن استعداد الإدارة الأمريكية توسيع اللجنة الرباعية الدولية وهو ما من شأنه أن يشكل آلية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات السلام».

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