بلينكين: سننشط الدبلوماسية الأمريكية لتعزيز مصالحنا

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وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر «القيادة الأمريكية مهمة، ولدينا قدرة فريدة على جمع البلدان الأخرى لمواجهة تحديات وفرص عصرنا».وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت أمس الأول لصالح تعيين بلينكين وزيرا للخارجية، حيث صوت المشرعون بواقع 78 صوتا مقابل 22 صوتا لصالح مستشار السياسة الخارجية منذ فترة طويلة.
وعمل بلينكين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لأكثر من عقد من الزمان، بما في ذلك عندما كان بايدن عضوا في مجلس الشيوخ ويرأس لجنة الشؤون الخارجية.
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