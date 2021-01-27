شكرا لقرائتكم خبر بلينكين: سننشط الدبلوماسية الأمريكية لتعزيز مصالحنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أنه سيسعى لتنشيط الدبلوماسية الأمريكية في العالم لتعزيز مصالح بلاده.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر «القيادة الأمريكية مهمة، ولدينا قدرة فريدة على جمع البلدان الأخرى لمواجهة تحديات وفرص عصرنا».

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي صوت أمس الأول لصالح تعيين بلينكين وزيرا للخارجية، حيث صوت المشرعون بواقع 78 صوتا مقابل 22 صوتا لصالح مستشار السياسة الخارجية منذ فترة طويلة.

وعمل بلينكين مع الرئيس الأمريكي جو بايدن لأكثر من عقد من الزمان، بما في ذلك عندما كان بايدن عضوا في مجلس الشيوخ ويرأس لجنة الشؤون الخارجية.