الشيوخ يرفض وقف محاكمة ترمب

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وسعى مشروع القرار المرفوض، الذي قدمه السيناتور الجمهوري راند بول من كنتاكي، إلى وقف محاكمة ترمب على أساس أنها غير دستورية؛ لأن ترمب ترك منصبه بالفعل.ونجحت الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى خمسة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ فى إسقاط مشروع القرار، ليختار المجلس مواصلة المحاكمة.
وصوت الزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل، إلى جانب 44 جمهوريا آخر، لوقف وإنهاء عملية الاتهام بالتقصير والإدانة، وهو مؤشر على أن الديمقراطيين لن يتمكنوا من الحصول على أغلبية الثلثين لإدانة ترمب.
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