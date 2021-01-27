شكرا لقرائتكم خبر فريق تركي يعاين سفينة (القرصنة) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توجه فريق دعم، مكون من 22 شخصا إلى الجابون، يضم بحارة ومسؤولي الشركة التركية المشغلة لسفينة (موزارت) التي تعرضت لهجوم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا قبل أيام.

وذكرت وكالة (الأناضول) التركية أن الفريق سيتوجه إلى ميناء جنتيل، حيث ترسو السفينة لمعاينتها، بعدما تعرضت لهجوم من قراصنة السبت الماضي أثناء إبحارها في خليج غينيا، قبالة سواحل نيجيريا.

واختطف القراصنة 15 من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 19، فيما قُتل أحدهم ويحمل الجنسية الأذربيجانية، ووصل ثلاثة من الطاقم مع السفينة إلى الجابون.