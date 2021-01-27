فريق تركي يعاين سفينة (القرصنة)

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وذكرت وكالة (الأناضول) التركية أن الفريق سيتوجه إلى ميناء جنتيل، حيث ترسو السفينة لمعاينتها، بعدما تعرضت لهجوم من قراصنة السبت الماضي أثناء إبحارها في خليج غينيا، قبالة سواحل نيجيريا.واختطف القراصنة 15 من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 19، فيما قُتل أحدهم ويحمل الجنسية الأذربيجانية، ووصل ثلاثة من الطاقم مع السفينة إلى الجابون.
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