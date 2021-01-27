شكرا لقرائتكم خبر 6608 إصابات جديدة بكورونا في إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد ارتفع إلى نحو مليون و392 ألف حالة.وصرحت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، سيما سادات لاري، بأن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 57 ألفا و651 حالة.
وأشارت إلى أن 4024 من المصابين في وضع حرج، وأن عدد المتعافين تجاوز المليون و183 ألف حالة، وفقا لما أوردته وكالة (إرنا).
ووفقا للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن إيران تأتي في المرتبة الـ16عالميا من حيث إجمالي عدد الإصابات المسجلة بكورونا.
كانت هذه تفاصيل خبر 6608 إصابات جديدة بكورونا في إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.