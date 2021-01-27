شكرا لقرائتكم خبر إندونيسيا تتهم طهران بـ«الخداع وتهريب النفط» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اتهم مسؤول إندونيسي إيران بتهريب النفط وخداع المجتمع الدولي، وقال «إن طاقم الناقلة التي أوقفها خفر السواحل منذ أيام ارتكب عددا كبيرا من الانتهاكات».

وقال المتحدث باسم وكالة الأمن البحري ويسنو برامانديتا، «إن الناقلة المحتجزة كانت تهرب النفط وتموه لإخفاء هويتها، وإن الطاقم ارتكب مجموعة من الانتهاكات، والتحقيق معه سيتواصل».

وأوضح المتحدث أن سلطات بلاده احتجزت طاقم ناقلة MT Horse التي كانت ترفع العلم الإيراني، وMT Freya والتي ترفع علم بنما خلال توجههما إلى جزيرة باتام، وأنه تم اعتقال 36 إيرانيا و25 صينيا من أفراد الطاقم، وأخذت وثائق من السفينتين.

وكشف أن السفينتين موهتا عملياتهما في نقل النفط بشكل غير قانوني، عبر مجموعة متنوعة من الانتهاكات، منها عدم رفع الأعلام الوطنية، وتغطية الأسماء على هيكل السفينة، وإغلاق أنظمة التعرف، والرسو بشكل غير قانوني.

يشار إلى أن خفر السواحل الإندونيسي كان احتجز الناقلتين (إم.تي هورس) و (إم.تي فريا) للاشتباه في عمليات تهريب للنفط على نحو غير مشروع في مياه إندونيسيا، الأحد الماضي.

وأورد التلفزيون الإيراني الحكومي نبأ احتجاز الناقلة دون ذكر أي تفاصيل إضافية، وأعلن سعيد خطيب زاده، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أن بلاده طلبت من إندونيسيا تفاصيل عن احتجاز ناقلة ترفع علمها، وذلك بعد يوم من إعلان جاكرتا احتجاز ناقلتين ترفعان علمي إيران وبنما في المياه الإندونيسية.