شكرا لقرائتكم رعب كورونا يرهق لبنان.. وفاة حوامل ومرضعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع تسجيل لبنان أعلى نسبة وفيات بفيروس كورونا أمس بـ96 حالة، أعلن مدير مستشفى الحريري الحكومي فراس أبيض، الأربعاء، وفقاً لبيانات وزارة الصحة، وفاة 6 نساء بينهن حوامل أو بعد الولادة فوراً إثر إصابتهن بعدوى الوباء.

وأضاف أنه في بداية الجائحة، كان الاعتقاد سائدا أن الحمل لا يزيد من خطر إصابة المريضة الحامل بعدوى كورونا الشديدة لكن الدراسات أثبتت عكس ذلك.

وأكد أبيض أن عملية ولادة مريضة كورونا الحامل تتطلب إعداد مرافق خاصة بالعدوى للأم والمولود أيضًا رغم أن احتمالية إصابته بالعدوى ضئيلة.

كورونا المتحور وصل لبنان

يشار إلى أن رئيس لجنة الصحة النيابيّة عاصم عراجي كان أعلن أن نسخات كورونا المتحوّرة من البرازيل والدنمارك وجنوب إفريقيا موجودة أيضاً في لبنان.

من كورونا في لبنان

وفي تصريح له قبل الاثنين، أشار عراجي إلى أن ما يهم الآن هو تدارك عدم ارتفاع أعداد الإصابات، مؤكداً أن الأمر ليس سهلاً.

وأضاف المسؤول أنه لا مكان بالمستشفيات وهناك حالات وفاة في المنازل.

إلى ذلك، ناشد عراجي الناس الالتزام، مطالباً الدولة بتطبيق الإجراءات الوقائية بحزم، لعل ذلك يساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات والطواقم الطبية، بحسب تعبيره.

تحت خط الفقر

يشار إلى أن السلطات تتشدّد في تطبيق الإغلاق العام الذي بدأ في 14 من الشهر الحالي ويستمر حتى الثامن من فبراير. ويستثني الإقفال المرافق الحيوية والصحية والأفران وخدمة التوصيل في محال بيع المواد الغذائية.

كورونا في لبنان

وسجّل لبنان منذ مطلع العام معدلات إصابة ووفيات قياسية، بلغت معها غالبية مستشفيات البلاد طاقتها الاستيعابية القصوى. وبلغ عدد الإصابات منذ بدء تفشي الفيروس أكثر من 282 ألفاً، بينها 2404 وفيات. ويبلغ عدد سكان لبنان قرابة ستة ملايين.

وجاء تزايد تفشي الوباء ليفاقم تداعيات انهيار اقتصادي في لبنان بدأ منذ أكثر من سنة. وبات أكثر من نصف السكان يعيشون تحت خط الفقر وربعهم تقريباً في فقر مدقع، وفق الأمم المتحدة.