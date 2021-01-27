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بايدن وسوجا يشددان على «نزع السلاح النووي» من شبه الجزيرة الكورية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - (أ ف ب)

تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن هاتفياً الأربعاء إلى رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا، وشدد الجانبان على أهمية «نزع كامل للسلاح النووي» من شبه الجزيرة الكورية، وفق ما نقل البيت الأبيض.
وقال بيان الرئاسة الأمريكية، إن بايدن ذكر خلال المكالمة «التزام (الولايات المتحدة) الصلب» بحماية حليفها الياباني، بموجب التحالف العسكري القائم بين البلدين.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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