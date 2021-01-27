شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نائب في ائتلاف «الكرامة» يحاول الاعتداء على عبير موسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تونس : «الخليج»

تعرضت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، الأربعاء، إلى محاولة اعتداء من قبل النائب في ائتلاف الكرامة المقرب من حركة «النهضة» سيف الدين مخلوف، في مبنى البرلمان.

وأوضح فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، تعدي النائب المقرب من جماعة «الإخوان» المتطرفة لفظياً على موسى، بعبارات غير أخلاقية.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن موسى دعت كتلتها البرلمانية (16 مقعداً)، الأربعاء، الدخول في اعتصام مفتوح داخل البرلمان بهدف إسقاط «الإخوان». بالإضافة إلى مقاطعة الجلسة البرلمانية لمنح الثقة للتعديلات الوزارية التي طرحها رئيس الحكومة هشام المشيشي، داعية كل الأحزاب المعارضة إلى «إيقاف خطر حركة النهضة وأعوانها».

يذكر أن النائبة المعارضة كانت اتهمت مرارا في السابق، ائتلاف الكرامة بالترويج للعنف والتحريض ضد نواب في البلاد.

واعتدى نواب الائتلاف الإخواني على نائب التيار الديمقراطي أنور بالشاهد بالعنف الجسدي مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وتكررت الاعتداءات داخل البرلمان أخيراً، ووصلت في بعض الأحيان إلى التهديد بالقتل للمعارضين السياسيين لنظام «الإخوان»