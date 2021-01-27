شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تخفف تدريجياً القيود المفروضة بسبب كورونا مطلع فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيقوسيا - (أ ف ب)

أعلنت قبرص الأربعاء عن تخفيف تدريجي لتدابير العزل الصارمة المفروضة منذ العاشر من يناير/كانون الثاني؛ لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد؛ وذلك اعتباراً من مطلع فبراير/شباط بعد لجم الارتفاع الكبير في عدد الحالات الذي سجل بعد أعياد نهاية السنة.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول تم تسجيل عدد قياسي من الإصابات (907)، إضافة إلى عدد قياسي من الوفيات في يناير/كانون الثاني، بعد احتواء الموجة الأولى عبر إغلاق سريع في مارس/آذار 2020 تم تخفيفه في مايو/أيار. وتراجع العدد اليومي للحالات إلى ما دون 200 في الأيام الماضية وانخفض عدد المصابين بكوفيد-19 في المستشفيات.

وأعلن وزير الصحة كونستانتينوس إيوانو للصحفيين: «دخلنا الأسبوع الثالث للعزل وتحسن الوضع الوبائي يسمح لنا بالبدء بتخفيف القيود في شكل تدريجي». وأضاف: إن التخفيف «سيجري ببطء شديد» مع إبقاء بعض القيود في موازاة حملة تلقيح وفحوص لكشف الإصابات.

واعتباراً من الأول من فبراير/شباط سيسمح لصالونات تصفيف الشعر ومراكز التجميل باستئناف نشاطها فيما ستتمكن الشركات الخاصة من السماح لـ50% من موظفيها بالعمل مجدداً في مقارها. وقال الوزير: «على الشركات إخضاع 20% من موظفيها لفحوص كشف الإصابة أسبوعياً» مضيفاً أن الحكومة ستؤمن هذه الفحوص مجاناً. واعتباراً من 8 فبراير/شباط سيعاد فتح المتاجر والمراكز التجارية والمتاحف وبعض الصفوف في المدارس.

وسيبقى حظر التجول ليلاً سارياً بين الساعة 21.00 والـ5 صباحاً وكذلك استمرار إغلاق المطاعم والمقاهي باستثناء خدمة تسليم الطلبات وتسلم الزبائن الوجبات من المطاعم. وعلى الراغبين في الخروج من المنزل الاستمرار في بعث رسالة نصية قصيرة للحصول على إذن على أن يكون العدد محدداً برسالتين يومياً في مرحلة أولى.

والتجمعات الخاصة ستقتصر على أربعة أشخاص اعتباراً من 8 فبراير/شباط في حين تبقى التجمعات العامة محظورة. وكانت جمهورية قبرص التي تعد أقل من 900 ألف نسمة، سجلت أكثر من 30 ألف إصابة منها 190 وفاة.

وتلقى أكثر من 17 ألف شخص اللقاح «وعلى الرغم من التأخير في تسليم اللقاحات» أبدت الحكومة «تفاؤلاً» لأنها أوصت على 3.5 مليون جرعة عبر الاتحاد الأوروبي ما يكفي لتلقيح جميع سكان الجزيرة. وأضاف الوزير: إن الحكومة تنوي تلقيح 100 ألف شخص بحلول نهاية مارس/آذار.