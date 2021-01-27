شكرا لقرائتكم خبر عن بلينكن: إنه يوم جديد للولايات المتحدة والعالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الخليج

قال وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن، الأربعاء، عند وصوله إلى مقر الخارجية في العاصمة واشنطن، إنه يوم جديد للولايات المتحدة والعالم.

وأوضح بلينكن أن الوزارة تغيرت ولم تعد كما كانت قبل سنوات، مضيفاً: أتعهد بأننا لن نخذل دبلوماسيينا وقواتنا في الخارج.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفى، أن الرئيس بايدن عازم على تعزيز ثقتنا بقوة مؤسساتنا الديمقراطية.، وإخراجنا من هذا الوضع بأسرع ما يمكن. وشدد على أن العالم يراقب مدى قدرة الولايات المتحدة على تضميد جراحها.