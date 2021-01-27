«سعود بن راشد الخيرية» تقدم أكثر من 14 مليون درهم مساعدات في 2020



قدمت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية بأم القيوين في العام المنصرم 2020 أكثر من 14 مليون درهم مساعدات لأصحاب الدخل المحدود والأسر المحتاجة في الإمارة بلغت بصورة تفصيلية 14 مليوناً و559 ألفاً و220 درهماً.

وكان لمساهمات المؤسسة دور كبير في تخفيف معاناة المتضررين من جائحة كورونا (كوفيد - 19)، حيث خصصت جزءاً من مساعداتها كمساعدات مقطوعة بلغت مليوناً و305 آلاف درهم، وقدمت المؤسسة مليونين و272 ألف درهم مساعدات لحل القضايا المالية المتعلقة ببعض الأفراد في الإمارة.

صيانة المنازل

وتم تخصيص النسبة الأكبر من المساعدات المقدمة لصيانة المنازل واستكمالها، حيث بلغت ثلاثة ملايين و665 ألفاً و887 درهماً، بالإضافة إلى تقديم مساعدات تأثيث المنازل بقيمة 397 ألفاً و911 درهماً، وحظيت المساعدات المدرسية المساهمة في تخفيف معاناة الطلبة وأولياء الأمور بنصيب من المساعدات، شملت دفع رسوم دراسية وتوفير حواسيب للطلبة بمبلغ مليونين و971 ألفاً و992 درهماً، وكان لها دور كبير في تيسير عملية التعليم عليهم، خاصة مع تطبيق التعليم عن بعد في إطار جائحة كورونا (كوفيد -19)، وقدمت المؤسسة مساعدات بقيمة مليون و261 ألف درهم تكاليف توصيل إمدادات الكهرباء للمنازل الجديدة، بالإضافة إلى تسديد الفواتير المستحقة على بعض الأفراد، كما قدمت المؤسسة مساعدات بقيمة مليون و52 ألف درهم إفطار صائم خلال شهر رمضان الماضي.

الأسر المتعففة

وقال راشد حمد الحمر مدير عام المؤسسة: منذ إنشائها قبل سبعة أعوام وحتى اليوم تحرص المؤسسة على تقديم الخدمات التي بدورها تسهم في تلبية احتياجات الأسر المتعففة والمحتاجين ومدِّ يد العون للكثيرين من مواطنين ومقيمين، وذلك في إطار استراتيجية المؤسسة العاملة على تقوية أواصر التماسك الاجتماعي وتعزيز الروح الإنسانية في الإمارة ومدِّ يد العون لكل محتاج أو صاحب ضائقة.

حي التسامح 2

وعن مبادرات المؤسسة خلال العام الماضي، قال الحمر إنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وحرص سموه المتواصل على تلبية احتياجات المواطنين داخل الإمارة ورعايتهم وتوفير كافة الإمكانيات المساهمة في تأمين الحياة الكريمة لهم وإسعادهم، بدأت المؤسسة في إنشاء مجمع سكني «حي التسامح 2» في منطقة السلمة على مساحة تبلغ 52293 متراً مربعاً، وهو ثاني مشروع سكني تنفذه المؤسسة يضم 78 فيلا سكنية موحدة من حيث الحجم والطراز المعماري، تجاوزت كلفته خمسين مليون درهم، ويتميز المشرع بتصميم معماري يحاكي المساكن التراثية بتصميمات وطابع حديث ومتطور، مما يضفي جمالية تمزج بين أصالة التراث الإماراتي والتطور العمراني الذي تشهده الدولة.

المباني الخضراء

وأضاف راشد الحمر أنه تم في إنشاء الحي الجديد مراعاة معايير نظام تقييم المباني الخضراء التي تتوافق مع طبيعة الأسر المواطنة لضمان تحقيق السعادة للمستفيدين.

وقال إن الفيلا تتكون من طابقين «أرضي وأول» بمساحة 315 متراً مربعاً، وتضم 5 غرف إضافة إلى مطبخ ومجلس وموقفين اثنين للسيارات، موضحاً أن المشروع يضم خدمات متنوعة تشمل بناء مسجد وحديقة لسكان الحي وممشى ومتاجر إلى جانب محطة لمعالجة الصرف الصحي وتركيب أعمدة إنارة.

وثمَّن مدير عام مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، جهود الشيخ ماجد بن سعود المعلا رئيس مجلس أمناء المؤسسة ومتابعته المستمرة لعمل المؤسسة الذي كان له دور كبير في نجاح عمل المؤسسة وتطوير خدماتها ودعمها في تقديم مساعدات للحالات الاقتصادية الضعيفة والأسر ذات الدخل المحدود وتركيزها على تسخر كل الإمكانات للمساهمة في تخفيف المعاناة عن كل محتاج أو متعفف والمساهمة في رسم البسمة والأمل لدى العديد من الأفراد وتوفير الحياة الكريمة لهم.

(وام)