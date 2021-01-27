شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحتفي بماكينة حفر مترو «الكيت كات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

شهدت مصر، وصول ماكينة الحفر العميق العملاقة، التي تقوم بحفر الخط الثالث لمترو الأنفاق، الى محطة «الكيت كات»، بمحافظة الجيزة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وتعد «الكيت كات»، هي المحطة الأخيرة ضمن الجزء الأول من المرحلة الثالثة بالخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، حيث تم الانتهاء من أعمال حفر الجزء النفقي بين «الزمالك» و«الكيت كات» بطول 929 متراً.

وتبلغ مساحة محطة «الكيت كات» 3800 متر مربع، وتتواجد تحت الأرض بعمق 23 متراً، وتشتمل على ثلاثة أدوار، لأنها تربط شارع كورنيش النيل مع شارع السودان، ويتفرع بعدها المسار إلى فرعين، شمالاً حتى «محور روض الفرج»، وجنوباً حتى محطة «جامعة القاهرة».

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مشاركته، في حدث وصول الماكينة العملاقة إلى محطة «الكيت كات» أن مصر تبني تاريخاً جديداً فى البنية الأساسية، وشبكة النقل الجماعي، منوهاً بأن هناك حجماً هائلاً من العمل، مصحوباً بالعديد من التحديات الفنية الكبيرة، حيث يتم تنفيذ تلك الأعمال داخل المناطق السكنية، وهو ما يجعلنا حريصين على العمل، وفق أفضل درجات الأمان، للانتهاء من هذه المشروعات في أقرب وقت لدخولها الخدمة.

وأشار المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إلى أن المرحلة الثالثة من الخط الثالث يبلغ طولها 17.7 كيلومتر، وتشتمل على 15 محطة، بلغت نسبة الإنجاز الكلية بها 49%، وسيتم افتتاح الجزء الأول منها، والذي يصل من محطة «العتبة» حتى محطة «الكيت كات» بطول 4 كيلومترات في ديسمبر المقبل.

وأضاف أنه من المقرر افتتاح الجزء الثاني من محطة «الكيت كات» حتى محور روض الفرج، بطول 6.6 كيلومتر، في يونيو 2022، وسيتم إنجاز الجزء الثالث من محطة «الكيت كات» حتى محطة «جامعة القاهرة» بطول 7.1 كيلومتر، في إبريل 2023.

ولفت إلى أن تكلفة المرحلة الثالثة تبلغ 40.7 مليار جنيه، فيما تبلغ التكلفة الإجمالية للخط الثالث بالكامل 97 مليار جنيه، موضحاً أنه بانتهاء تنفيذ الخط الثالث يكون قد تحقق ربط إقليم القاهرة الكبرى بمدينتي السادس من أكتوبر، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن الشروق، والعبو، والمستقبل، حيث يعتبر هذا الخط حلقة الوصل بين الخط الأول لمترو الأنفاق، مع الخط الثاني في محطتي «العتبة» و«جامعة القاهرة»، كما يرتبط مع القطار الكهربائي في محطة «عدلي منصور»، مما يحقق تكامل خدمة النقل مع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة «الإستاد» بمدينة نصر، ومع مونوريل مدينة السادس من أكتوبر، في محطة «وادي النيل».