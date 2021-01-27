استمرار تشكل الضباب على مناطق متفرقة بالدولة

أبوظبي: عماد الدين خليل

غطى الضباب بعض المناطق الداخلية في الدولة، صباح الأربعاء، واستمر لمدة 8 ساعات ونصف الساعة، حيث بدأ الساعة الثانية صباحاً، واستمر حتى 10:30 صباحاً، نتيجة تأثر الدولة بامتداد مرتفع جوي سطحي يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وبدأ تشكل الضباب على مناطق متفرقة من مدينة العين، وعلى مطار العين الدولي، وعلى سويحان، الحفار، عرجان في أبوظبي، وعلى مرغم، المرموم، لهباب، جبل علي، شارع القدرة، سيح السلم في دبي، كما سجلت أقل درجة حرارة في الدولة عند الساعة 2:15 صباحاً أمس 6.1 درجة مئوية في جبل جيس برأس الخيمة.

وناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور خلال تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها أحياناً على بعض المناطق الداخلية والساحلية.

من جانبها فعّلت شرطة أبوظبي، أمس، منظومة خفض السرعات إلى 80 كيلومتراً على 11 طريقاً رئيسياً، لمدة 8 ساعات، بدءاً من الساعة 2:00 صباحاً وحتى الساعة العاشرة صباحاً، وذلك على طريق أبوظبي - العين (الوثبة - أبوسمرة)، وعلى طريق الشاحنات ( أبوظبي - العين )، وعلى طريق العين - دبي ( مساكن - الهير )، وعلى طريق (أبوظبي -سويحان)، وطريق (الساد -سويحان)، وطريق أبوظبي - العين ( العامرة - أبوسمرة )، وطريق (أبوظبي - العين)، وطريق أبوظبي - العين ( أبوظبي - الهير )، وطريق( الوقن - العين )، وطريق الشيخ محمد بن راشد، وطريق الشيخ مكتوم بن راشد (أبوظبي - دبي)، وناشدت السائقين بضرورة التقيد والالتزام بالسرعة التي تحددها على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية على طرق الإمارة في أوقات الضباب.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس الخميس، ضباباً على بعض المناطق الساحلية والداخلية صباحاً، يصبح صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة غرباً مع فرصة تشكل الضباب الخفيف، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف خاصة شمالًا وشرقاً، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وتوقع أن يكون طقس الجمعة، صحواً بوجه عام ومغبراً أحياناً على بعض المناطق الداخلية ويصبح غائماً على البحر والجزر ليلًا، مع ارتفاع آخر طفيف في درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.