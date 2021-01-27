شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس صحة البرلمان: كورونا لن يكون موجودا العام المقبل ومصر فى نهاية الموجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة فى مجلس النواب، أن فيروس كورونا لن يكون موجودا العام المقبل، مشيرا إلى أن مصر فى نهاية الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأشار رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، مقدم برنامج على مسؤوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، بأن الدول الأوروبية تريد تطعيم شعوبها أولا بلقاح ضد كورونا، لافتا إلى أن اللقاح الصيني سينوفارم آمن تماما وأكثر أمنا من لقاح فايزر، مشيرا أن سلالتى كورونا في بريطانيا والبرازيل لم تظهرا في مصر.

وقال، إن اللقاح الصيني سينو فارم يحمى من الالتهاب الرئوى، وبذلك تصبح كورونا عادية، واللقاحات لا تقدم ١٠٠٪ وقاية من كورونا.

ومن جانب أخر، أكدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، أنه على رأس أولوياتها في المجال التشريعى خلال دور الانعقاد الأول للمجلس في الفصل التشريعي الثاني، العمل على تعديل قانون التراخيص الطبية، وإصدار قانون المسئولية الطبية.

وأشارت اللجنة في خطة عملها التي أقرتها لتحديد أولوياتها، إلى أنها فى المجال التشريعى، ستهتم بدراسة وإبداء الرأى فيما يحال إلى اللجنة منفردة أو بالاشتراك مع أي من لجان المجلس سواء من المجلس أو رئيسه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومنها: مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين، المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تبرمها الحكومة، ومناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يدخل فى اختصاص اللجنة وإعداد توصيات عنها، ومناقشة ودراسة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بعمل اللجنة وإعداد تقارير عنها تعرض على المجلس.

ولفتت لجنة الشئون الصحية، إلى أنها ستقوم بمراجعة كافة القوانين السارية والمتعلقة بالصحة وتعديلاتها بما يتوافق مع الدستور لتواكب ما طرأ من مستجدات سياسية واقتصادية وفنية تستوجب التعديل، واستباقية التشريعات لتواكب التطور الكبير في مجال الصحة، والعمل على تعديل قانون التراخيص الطبية ومزاولة المهنة، والعمل على إصدار قانون المسئولية الطبية.