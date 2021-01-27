شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل ثقافة البرلمان: نتطلع لدور أكبر لقصور الثقافة.. وما زال أمامنا الكثير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك إطلاع النواب على كثير من الملفات من الوزراء بمجلس النواب، موضحا أنه دور تشريعى أكثر قوة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامى محمد شردى، أن ملف وزارة الثقافة اليوم كان يتعلق لأمر بكافة أشكال الثقافة والفنون في مصر، وجرى الحديث عن قصور الثقافة والرقابة على المصنفات الفنية والورش بمراكز الثقافة واكتشافات المواهب ومعرض الكتاب والمهرجانات الثقافية، حيث امتد للعديد من الملفات الخاصة بوزارة الثقافة.

وأشار إلى أن الأرقام التي جرى عرضها اليوم لا تتناسب بعض الشىء مما تابعه النواب على أرض الواقع، وجدنا أعدادا بالمئات والآلاف من الأنشطة الثقافية، وأحد النواب قال: "مركز الثقافة عندى أوضتين بلا حمام، وأين هذه الأنشطة على أرض الواقع".

وتابع: "كنا نتطلع لدور أكبر لقصور الثقافة"، موضحا أنه يعول على قصور الثقافة في الكثير من نشر الوعى بين شبابنا، ونتمنى أن ينتج الكثير، وما زال أمامنا الكثير في قصور الثقافة، حيث نريدها تواجه الفكر المتطرف.

وأوضح أنه لا يجب التوقف عن مسألة الميزانية والمبنى وتنطلق الأجنحة للفكر والثقافة إلى أبعد من ذلك، مضيفا أن القيادة السياسية تعطى آفاقا جديدة، فهناك مدينة للثقافة، مردفا: "ندعم وزارة الثقافة بما أوتينا من قوة".