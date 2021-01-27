شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة الحديدية تهاجم أردوغان: لا تكذب ولاتتكلم بالباطل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت رئيسة حزب الخير التركى المعارض ميرال أكشنار، هجومًا عنيفًا على الرئيس رجب طيب أردوغان وحليفه رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلى، متهمة أردوغان بالكذب والحديث بالباطل وترديد ما يلقنه إياه مستشاروه.

وقالت أكشنار، الملقبة بالمرأة الحديدية لأردوغان، في اجتماع الكتلة الحزبية لحزب الخير بالبرلمان التركى:" لا تكذب ولاتتكلم بالباطل لا تخرج أمام الأمة وتتكلم بكذب وبما يلقنك به مستشاروك في أذنيك"

وأضافت أكشنار: "أوصي بشدة السيد أردوغان. أن يستتنج قراراته من تحليل سليم، لا تكذب ولا تتكلم بالباطل، لا تخرج أمام الأمة وتتكلم بكذب بما يلقنك به مستشاروك في أذنيك".

وردت أكشنار: "إن جشع السيد أردوغان نتاج جشعه للسلطة، وتركيا لا تصل أبدًا إلى مكانتها المرموقة التي تستحقها في العالم، مع النظام الرئاسي، لن يكون هناك استثمار أجنبي مباشر ولا خروج من دوامة الانفتاح المزدوجة التي قضت فيها الحكومة على البلاد. ومع هذا النظام لن تفوز تركيا بل ستخسر. لهذا السبب، يجب على تركيا والعالم في هذا العصر الجديد أن يدخل في نظام يليق به. تعرف ما هو الألم؟ في الواقع، نحن الدولة الأكثر حظًا في العالم. يجب أن نشكر الله على هذا".

وعلى صعيد آخر، وصفت أكشنار الرئيس التركي وحليفه دولت بهتشلي، بأسيري مفوض تركيا للجنة الصينية المركزية، دوغو بيرينتشيك، والذي يعرف بالسلطة الجزئية في تركيا لما يتمتع به من نفوذ، ساخرة من دوغو بيرينتشيك وخاطبته بـ«السيد جينبيج بيرنتشك»، بوصفه ممثلًا صينيًا وليس تركيًا.