شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة للنواب: لا نعمل فى جزر منعزلة وهناك تنسيق مع باقى الوزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن الحكومة لا تعمل فى جزر منعزلة، وأن هناك تعاون بين وزارة البيئة والوزرات المختلفة.

وقالت الوزيرة فى تعقيبها على مناقشات النواب لبيانها التى ألقته أمام الجلسة العامة للمجلس اليوم الأربعاء، كل الأرقام التى ذكرتها فى البيان عبارة عن المستهدفات التى جاءت فى برنامج الحكومة، والذى حظى على ثقة البرلمان.

وتابعت قائلة، إن الحكومة اعتمدت دمج بعد العنصر البيئى والتنسيق بين الوزارات المعنية، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ منظومة المخلفات الصلبة مع وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى.

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع وزير التربية والتعليم على اعتماد البيانات الخاصة بالبيئة فى المناهج، كما اعتمدت وزارة التخطيط دمج البعد البيئى فى مشروعات الحكومة، حيث تستهدف أن يكون 50% من مشروعات الحكومة خلال 3 سنوات خضراء مطابقة للاشتراطات البيئية.

وكان مجلس النواب استمع اليوم إلى بيان كل من وزيرتى الثقافة والبيئة حول ما تم تنفيذه من جانب كل وزارة فى برنامج الحكومة.

تأتى هذه الجلسات، استكمالاً للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قراره باستدعاء حكومة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهد الأسبوع الماضى الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة فضلا عن 8 وزراء.