ألمانيا: التعاون لمكافحة كورونا يمكن أن يخلق ثقة بين إسرائيل وفلسطين

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، عن اعتقاده بأن تعزيز التعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد يمكن أن يبني الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وفي كلمة ترحيب في مؤتمر بإسرائيل، ألقاها عبر الفيديو، قال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم الأربعاء: "سنعمل مع فرنسا ومصر والأردن في المستقبل على تشجيع جميع الأطراف على استئناف الحوار".

ودعا ماس طرفي الصراع إلى التحلي بالبراجماتية وقال: "نحن نعرض دعمنا لبناء الثقة، كما أن الالتزام بالعدول عن الإجراءات السلبية من جانب واحد وتعزيز التعاون مع الفلسطينيين في مكافحة كورونا يمكن أن يكون أولى الخطوات المهمة"، وذلك حسب نص الخطاب الذي تم توزيعه بشكل مسبق.

كان ماس التقى في القاهرة منتصف الشهر الجاري نظراءه من فرنسا ومصر والأردن للتشاور حول خطوات لاستئناف عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، واتفقت المجموعة الرباعية على مقترحات لاتخاذ تدابير لبناء الثقة بين الجانبين.

وأشاد ماس في كلمة الترحيب التي ألقاها في المؤتمر السنوي لمعهد دراسات الأمن القومي بالجهود المبذولة لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذَكَّر باللقاء الذي عقده العام الماضي مع وزيري خارجية الدولتين عند النصب التذكاري للهولوكوست في برلين، "بدون الحاجة إلى الكثير من الكلمات استطعنا أن نوضح لأصدقائنا من الإمارات منشأ دولة إسرائيل".