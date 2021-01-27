بايدن يجمد تراخيص التنقيب عن النفط والغاز

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تجميد منح التراخيص للتنقيب عن المحروقات في الأراضي والمياه الفيدرالية، إضافة إلى تنظيم قمة دولية حول المناخ في أبريل، وفق بيان للبيت الأبيض. وسيوقع قرارا يفصل هذه الإجراءات وبينها تنظيم الولايات المتحدة، قمة للقادة حول المناخ في 22 أبريل الذي يصادف «يوم الأرض» والذكرى الخامسة لتوقيع اتفاق باريس الذي انضمت إليه واشنطن مجددا بعد بضع ساعات، من تولي الرئيس الجديد منصبه. وصاغت إدارة الرئيس الأمريكي الديمقراطي نصا، يفرض تجميدا للحصول على حقوق امتياز جديدة لعمليات حفر نفطية وغازية، في الأراضي والمياه التي تملكها الحكومة على ما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست». ومع أن قرار التجميد لن يؤثر على حقوق الامتياز الممنوحة سابقًا، إلا أنه يسمح بايدن بالإيفاء بأحد وعود حملته الانتخابية. ويتوقع أن تتعهد الولايات المتحدة بالحفاظ على 30 % من الأراضي والمياه الفيدرالية حتى العام 2030 من أجل لجم التراجع في التنوع الحيوي، على ما أوضحت وسائل إعلام أمريكية عدة.



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