دراسة لإنشاء مجال جوي موحد لدول الخليج

عقد فريق عمل دراسة إنشاء مجال جوي علوي موحد لدول المجلس اليوم اجتماعه الرابع، عبر تقنية الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء.

ونوقش خلال الاجتماع عددا من الأمور الفنية المتعلقة بالدراسة، ومنها الأولويات الفنية والتشغيلية لدعم التطبيق الجزئي للدراسة، وصولا للتطبيق الكامل لها ومتطلبات الربط الآلي بين نظم الملاحة الجوية بدول المجلس، وما تم بشأن تطبيق نظام معالجة خطط الطيران وغيرها من الموضوعات، وسيتم رفع التوصيات للاجتماع السابع عشر للجنة الملاحة الجوية لاتخاذ ما تراه بشأنها.

من جانبها، عقدت لجنة المتخصصين من النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعها الـ33 عبر الاتصال المرئي.

وبحثت اللجنة إعداد مشروع دليل استرشادي بالضوابط الإجرائية لجرائم التقنيات الحديثة، واستكمال دراسة مشروع قانون «نظام» استرشادي لتنظيم أجهزة النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون، واستكمال تحديث قواعد حماية الطفل خلال مرحلة التحقيق، واستكمال دراسة مشروع حالات السداد الفوري لعائدات الجرائم ذات الطابع المالي والعقوبات المالية.

كما عقد الاجتماع الأول للمختصين في الأمن السيبراني من البنوك المركزية بدول المجلس.

وتم خلال الاجتماع مناقشة أهداف ونطاق عمل الفريق وإعداد خطة عمله، كما تم مناقشة مستجدات مسودة آلية تبادل معلومات الأمن السيبراني بين البنوك المركزية بدول المجلس، ومخرجات ورشة العمل السنوية للمختصين في أمن المعلومات.