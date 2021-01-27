16 شاحنة إغاثية سعودية لمحافظات اليمن

عبرت منفذ الوديعة الحدودي 16 شاحنة إغاثية خلال الفترة من 27 ديسمبر 2020، حتى 24 يناير 2021، تحمل على متنها 48 ألفًا 500 كرتون من التمور تزن 384 طنًا، تستهدف مناطق «المهرة، حضرموت، تعز، مأرب، شبوة»، وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز لجميع المحافظات اليمنية دون تمييز.

من جانب آخر، دشن المركز مشروع توزيع الحقيبة المدرسية لطلاب المدارس في محافظة مأرب، ويستهدف المشروع توزيع 5 آلاف و85 حقيبة ومستلزماتها المدرسية في مديريات حريب والجوبة وصرواح.

وأشاد مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة، عبدالعزيز الباكري، بهذه اللفتة الإنسانية من المملكة ممثلة بالمركز، مثمنًا دعم المركز لقطاع التعليم في مختلف مديريات المحافظة، الذي من شأنه الإسهام في تمكين وتعزيز التعليم لدى الطلاب والطالبات في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن. كما واصل مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب تقديم خدماته الطبية المتنوعة للمرضى والمصابين اليمنيين خلال الفترة من 23 ديسمبر 2020 وحتى 24 يناير 2021، بدعم من المركز السعودي، وراجع قسم الوسائل التشخيصية 2562 فردًا، بواقع 650 شخصًا لقسم الأشعة المقطعية، و1793 شخصًا لقسم الأشعة التليفزيونية، و119 فردًا لقسم تصوير تخطيط صدى القلب «الإيكو».