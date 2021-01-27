الاحتلال يقتلع الأشجار بفلسطين

اقتلعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مئات الأشجار الحرجية في منطقة عينون شرق طوباس، وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، بأن جرافات تابعة للاحتلال باشرت اقتلاع مئات الأشجار الحرجية بأعمار تراوحت بين 8 - 10 سنوات، بحجة أنها تقع في مناطق تدريبات عسكرية.



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