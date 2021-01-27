مصرع عدد من قيادات داعش في العراق

أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في العراق مصرع عدد من القيادات في تنظيم «داعش» الإرهابي، وصفت بـ«الكبيرة»، وذلك في أحدث صفحات العملية الأمنية الواسعة التي انطلقت فجر الجمعة الماضي تحت مسمى «ثأر الشهداء». وأفاد بيان صحفي بوقوع اشتباك مباشر وحاسم بين القوات الأمنية ومجموعة إرهابية متحصنة داخل مضافات في منطقة «وادي الشاي» جنوب محافظة كركوك، موضحا أن عددا من الإرهابيين فجروا أنفسهم في القوة الأمنية المهاجمة، بينما تم قتل الآخرين بالرصاص. ولفت البيان إلى أن العملية أسفرت عن مصرع قيادات كبيرة في تنظيم «داعـش» الإرهابي، من بينهم مسؤولو الطبابة والجهد الهندسي والاتصالات والأجهزة الإلكترونية في التنظيم الإرهابي. كما تم قتل 4 إرهابيين آخرين كانوا يحرسون هذه الأوكار.



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