السماح للصيادين الفرنسيين بدخول مياه جيرسي

أفادت اللجنة المحلية لصيادي النورماندي «شمال غرب فرنسا» أن الصيادين الفرنسيين يمكن أن يعودوا إلى الصيد في مياه جزيرة جيرسي، خلال أسبوع وحتى أواخر أبريل بعدما حرموا دخولها بسبب بريكست منذ مطلع يناير. وقال رئيس لجنة الصيد المحلية ديميتري روجوف في رسالة نصية لفرانس برس إن «المعضلة الإدارية قد سويّت». وفي بيان نشر الأربعاء، أكدت سلطات جيرسي أنه جرى التوصل إلى «ترتيبات» في هذه القضية. وفي 15 يناير، استنكر الصيادون النورمانديون حرمانهم الوصول إلى مياه جيرسي، فيما كانوا قد أبلغوا مسبقاً، أن حاملي إذن للصيد في تلك المياه في إطار اتفاقية جرانفيل، التي باتت ملغاة مع سريان بريكست، يمكن أن يواصلوا دخولها حتى 30 ابريل. وأكدت سلطات الجزيرة في نهاية المطاف، أنها لا تسطيع تطبيق هذه الفترة الانتقالية لأن القرار لم يحظ بمصادقة المفوضية الأوروبية. .



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