إجراءات أمنية مشددة في نيودلهي

وجرح 300 شرطي على الأقل، بحسب متحدث باسم الشرطة. وفي جميع أنحاء المدينة، جرت مواجهات بين قوات الأمن وهؤلاء المتظاهرين.
وهاجم المزارعون رجال الشرطة بأغصان أشجار وقضبان معدنية، وقاموا بخطف حافلات تستخدم لعرقلة تقدم قوافلهم. وأظهر تسجيل فيديو شرطيا وهو يقفز من ارتفاع سبعة أمتار، هربا من متظاهرين حاملين قضبانا قرب القلعة الحمراء التاريخية.
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