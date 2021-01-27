مقتل شرطيين أفغانيين في كابول

وفي المساء انفجرت قنبلتان أخريان إحداهما كانت ملصقة بسيارة مدنية ما أدى إلى إصابة ثلاثة ركاب بجروح، والقنبلة الرابعة التي كانت مزروعة في حوض زهور على أحد الأرصفة في وسط كابول، لم تتسبب بأي إصابات. ولم تعلن أي مجموعة المسؤولية عن الهجمات التي وقعت الأربعاء. وشهدت كابول أيضا سلسلة من عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات بارزة أفغانية من صحافيين ونشطاء وقضاة وسياسيين.
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