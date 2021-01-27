مقتل شرطيين أفغانيين في كابول

قتل شرطيان وأصيب خمسة أشخاص على الأقل بجروح في انفجار أربع قنابل في كابول، الأربعاء، حسبما أعلنت الشرطة، في سلسلة جديدة من الهجمات التي تهز العاصمة الأفغانية في الفترة الأخيرة. وتشهد كابول منذ الأشهر الأخيرة هجمات بـ«قنابل لاصقة» وهي متفجرات تلصق بعربات وتنفجر عادة في الصباح خلال ساعات الذروة. وقتل الشرطيان في انفجار عبوة كتلك في أحد الأحياء الشرقية للعاصمة، وفق المتحدث باسم شرطة كابول فردوس فرمرز. وأصيب شرطيان آخران بجروح في هجوم وقع صباحا عندما انفجرت عبوة ألصقت بعربتهما في شمال المدينة.

وفي المساء انفجرت قنبلتان أخريان إحداهما كانت ملصقة بسيارة مدنية ما أدى إلى إصابة ثلاثة ركاب بجروح، والقنبلة الرابعة التي كانت مزروعة في حوض زهور على أحد الأرصفة في وسط كابول، لم تتسبب بأي إصابات. ولم تعلن أي مجموعة المسؤولية عن الهجمات التي وقعت الأربعاء. وشهدت كابول أيضا سلسلة من عمليات الاغتيال التي استهدفت شخصيات بارزة أفغانية من صحافيين ونشطاء وقضاة وسياسيين.